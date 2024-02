Elezioni regionali in Sardegna | fra Truzzu e Todde è lotta all’ultimo voto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Andrà avanti anche dopo le 19 il faticosissimo spoglio elettorale in, dove il 25 gennaio si sono svolte leper la scelta del presidente di Regione e dei consiglieri. Per lunghe ore si è assistito a un sostanziale testa a testa fra Paolo, candidato del Centrodestra, e Alessandra, per il Centrosinistra (PD con M5S). Lontanissimi Renato Soru e Lucia Chessa, entrambi supportati da liste civiche. L’affluenza alle urne ha fatto registrare una leggera flessione rispetto al dato del 2019: alle 22 aveva votato il 52,4% degli aventi diritto contro il 53,09% di cinque anni fa. Con appena 773 sezioni scrutinate su 1844, meno della metà, dopo ben 9 ore dall’avvio delle operazioni di spoglio delle schede Paolodel ...