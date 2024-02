Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Truzzu leggermente avanti | ma Todde a Cagliari è a +19%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo(centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, e la candidata di M5S e Pd appare, dai primi dati: in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

È cominciato allo ore 7 lo spoglio delle schede per le Elezioni Regionali in Sardegna . Ieri i votanti sono stati il 52,4% in calo di un punto rispetto alle ... (panorama)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Centrodestra: Pagliaro si fa da parte, strada libera per la candidatura di Poli Bortone: ad Adriana Poli Bortone come candidata sindaco per le Elezioni comunale di giugno. Con una lunga lettera Pagliaro ha prima ripercorso un paio di passaggi – dal suo impegno in Regione fino alla ...lecceprima

Elezioni in Sardegna, Giuseppe Conte dice la sua con una canzone...: Il fuori programma avviene in una sede sarda del Movimento 5 Stelle, mentre lo spoglio elettorale per le Regionali prosegue a rilento. L'esito del voto in Sardegna Dallo scrutinio emerge un testa a ...tg.la7

Sardegna, è testa a testa: Truzzu avanti di qualche centinaio di voti, Todde allunga a Cagliari e Sassari: Lo scrutinio delle Elezioni Regionali, cominciato in ritardo, procede a rilento, con solo 372 sezioni scrutinate su 1.844. Al momento solo qualche centinaia di voti separa i due candidati alla ...firstonline.info