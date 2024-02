Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde avanti su Truzzu Deidda FdI | «Paghiamo 5 anni di governo locale non brillante»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo(centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna al via alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare oggi il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

Bari, il cantante neomelodico arrestato per associazione mafiosa. Indagati in 130, i nomi: già consigliere regionale e finito in carcere Duro colpo alla mafia barese, con oltre 130 indagati , destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ingenti sequestri e accusati tra ...leggo

Elezioni, Alessandra Todde in vantaggio: sarà lei la nuova Presidente della Regione: Nonostante lo scrutinio proceda a rilento, secondo i primi dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate solo 10 sezioni su 1844, in testa Alessandra Todde per il campo largo a tr ...sangavinomonreale

Lombardia. Pd lancia pdl popolare per smantellare la riforma Fontana-Moratti del 2021. Al via raccolta firme: “Io credo che a un anno dalle Elezioni Regionali possiamo intanto dire che Fontana e Bertolaso sono bocciati su tutta la linea perché la sanità oggi è da ricostruire – dichiara nella nota il ...quotidianosanita