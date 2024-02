Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Sorpasso di Todde su Truzzu | la candidata M5S-Pd attesa al comitato elettorale Verducci e Franceschini esultano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo(centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, e ladi M5S e Pd ora è avanti in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

Mentre continua la sfida delle elezioni regionali in Sardegna tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu c’è già uno sconfitto in questa competizione elettorale. Un ... (open.online)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna è iniziato alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

Elezioni Sardegna: Todde in vantaggio su Truzzu. Il centrodestra e Meloni verso la sconfitta: Alle Elezioni Regionali della Sardegna, inizialmente, Todde sembrava in ampio vantaggio, ma nel corso del pomeriggi Truzzu era riuscito a passare in vantaggio. Intorno alle 20, grazie al voto delle ...firstonline.info

Elezioni Sardegna, Tajani: "Per il governo non cambia nulla": "Aspettiamo fino all'ultima scheda dell'ultima sezione....". Fonti di Via della Scrofa, parlando con l'Adnkronos, fanno sapere che la partita delle Regionali in Sardegna per Fratelli d'Italia può dirs ...adnkronos

Tajani: «Bardi candidato in Basilicata, assolutamente convinto»: BASILICATA - Il candidato del centrodestra in Basilicata sarà ancora Vito Bardi «Sono assolutamente convinto di sì». È stata la risposta del vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ...lagazzettadelmezzogiorno