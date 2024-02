Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Sorpasso di Todde su Truzzu | la candidata M5S-Pd attesa al comitato elettorale Serracchiani e Zingaretti esultano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo(centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, e ladi M5S e Pd ora è avanti in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna è iniziato alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Cossa: «Ci aspettavamo un risultato diverso. Complimenti ad Alessandra Todde»: Invece in Sardegna «si è confermata la volontà dell’elettorato di dare alternanza», alternanza che ha caratterizzato le ultime Elezioni Regionali. Lo ha detto – ai microfoni della trasmissione di ...unionesarda

Elezioni Sardegna, Todde sorpassa Truzzu: avanti la candidata del campo largo: Alle Elezioni Regionali 2024 in Sardegna, quando sono state scrutinate 1.496 sezioni su 1.844, la candidata del campo largo Alessandra Todde supera il candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Todde è ...adnkronos

Elezioni in Sardegna Bocchino critica Truzzu: "Il centrodestra ha vinto, il candidato non ha aggregato": “Il centrodestra ha vinto le Elezioni in Sardegna. Non ha il presidente della Regione perché il candidato non si è rivelato un candidato capace di aggregare l’elettorato” ha detto l’ex direttore del ...notizie.virgilio