Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Inizia lo spoglio | affluenza al 52 | 4% I primi dati | Todde in vantaggio | a Sassari testa a testa con Truzzu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo(centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

I Risultati delle elezioni in Sardegna stanno per arrivare. È infatti cominciato stamattina alle 7:00 lo spoglio delle schede e terminerà stasera alle 19:00. ... (ilgiornaleditalia)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

È in corso dalle 7 di questa mattina lo spoglio delle schede elettorali per le regionali della Sardegna tenutesi ieri. L’affluenza alle urne è stata del ... (tpi)

Sardegna, al voto uno su due. Affluenza al 52%. Al via lo spoglio: Dopo il voto tenuto nella sola giornata di ieri, questa mattina alle ore 7 è cominciato lo spoglio per decretare chi avrà vinto le Elezioni Regionali della Sardegna: in ballo c'è la successione a ...msn

Elezioni Sardegna, primi dati dello spoglio: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu: 26 feb 09:34 Sardegna, primi dati: a Cagliari Todde in vantaggio su Truzzu A due ore dall'inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le Elezioni Regionali in Sardegna, su Cagliari citta' con ...tgcom24.mediaset

Elezioni Bari, scambio politico-mafioso nel 2019: 130 indagati, arrestata una consigliera comunale. Decapitato il clan Parisi-Palermiti: Il clan Parisi-Palermiti ha influenzato le Elezioni comunali del 2019 a Bari. Una notizia per due novità, destinate a cambiare la storia recente della criminalità organizzata barese. Perché il blitz d ...ilfattoquotidiano