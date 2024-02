Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Inizia lo spoglio | affluenza al 52 | 4% I primi dati da Cagliari | Todde in vantaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, in una sfida che potrebbe avere conseguenze nazionali

I Risultati delle elezioni in Sardegna stanno per arrivare. È infatti cominciato stamattina alle 7:00 lo spoglio delle schede e terminerà stasera alle 19:00. ... (ilgiornaleditalia)

Oggi sono ripartite le operazioni di scrutinio in Sardegna , dove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. I componenti ... (newsnosh)

Il paesino trentino commissariato per mafia ha un sindaco: Negli ultimi anni ben tre turni di Elezioni erano andati a vuoto per mancanza di candidati o perché il quorum non fu raggiunto. Ieri, invece, il quorum è stato superato con un'affluenza del 54,1% e ...ansa

Regionali Sardegna, iniziato alle 7 via allo spoglio: in corsa quattro candidati: Elezioni Regionali in Sardegna, tra le 7 e le 7.30 comincia lo spoglio delle schede nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni. Secondo le direttive della Regione le operazioni dovranno partire ...ilmattino

Elezioni Regionali 2024 in Sardegna, affluenza finale al 52,4%: Terza e ultima rilevazione sull’affluenza alle urne per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Alla conclusione delle operazioni di voto, ...sangavinomonreale