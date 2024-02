Elezioni in Sardegna | testa a testa Truzzu-Todde

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alessandrae Paolosono entrambi al 45,3% nella corsa per le regionali indove procedono a rilento le operazioni di caricamento dei dati sul portale della Regione relativi allo spoglio delle schede. La candidata del centrosinistra, che aveva iniziato avanti la prima parte dello scrutinio, ha recuperato lo svantaggio nel corso della lunga serata. Attualmente sono state scrutinate...

Col 46,7% dei voti Paolo Truzzu , candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna , resta in testa, quando sono state scrutinate 819 sezioni ... (gazzettadelsud)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Andrà avanti anche dopo le 19 il faticosissimo spoglio elettorale in Sardegna , dove il 25 gennaio si sono svolte le Elezioni regionali per la scelta del ... (velvetmag)

Sardegna, in corso lo spoglio: è ancora testa a testa tra Truzzu e Todde: Dopo più di dodici ore dall'inizio dello spoglio - che procede molto a rilento - il sito ufficiale della Regione Sardegna sta costantemente fornendo i primi dati ufficiali: su circa 1.000 sezioni scru ...msn

Cuperlo (Pd): «Todde sta vincendo, ma la Regione carica i dati a rilento. Una grave scorrettezza»: «Alessandra Todde sta vincendo la sfida delle Elezioni in Sardegna». Lo scrive sui social il deputato del Pd Gianni Cuperlo, spiegando: «In tutte le principali città il suo vantaggio su Truzzu è netto ...unionesarda

Elezioni regionali in Sardegna: Truzzu-Todde, è testa a testa. Attesi a Cagliari Conte e Schlein: Dopo oltre 10 ore e mezzo dall'inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle Elezioni regionali in Sardegna non arriva al 50% delle sezioni scrutinate e si ferma al 44,4% ossia 819 su 1844. I dati ...ansa