Elezioni in Sardegna | testa a testa Truzzu-Todde Il Pd primo partito

Mentre continua la sfida delle elezioni regionali in Sardegna tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu c’è già uno sconfitto in questa competizione elettorale. Un ... (open.online)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

In Sardegna è iniziato alle 7 lo scrutinio dei voti per proclamare il nuovo presidente della Regione, chiamato a succedere a Christian Solinas, non ... (lanotiziagiornale)

Cuperlo: "Todde vince in Sardegna ma la Regione non carica i dati": Il deputato dem: "Regione scorretta: non sta caricando i dati delle città principali per ritardare la comunicazione sul successo del centrosinistra" "Alessandra Todde sta vincendo la sfida delle ...sardegnalive

Elezioni Sardegna, alleanza PD-M5S funziona La Todde verso la vittoria: L’alleanza tra Pd e M5s in Sardegna sembra aver funzionato. Lo sanno anche la Schlein e Conte che sono partiti in aereo insieme per raggiungere Cagliari. Per fare cosa Con molta probabilità per ...blitzquotidiano

Testa a testa in Sardegna, Todde avanti nelle città: Roma, 26 feb. (askanews) – Lo spoglio (a rilento) delle Elezioni regionali in Sardegna lascia le coalizioni con il fiato sospeso fino all’ultimo voto scrutinato: tra il candidato del centrodestra Paol ...askanews