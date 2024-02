Elezioni Bielorussia | affluenza 73 | 09%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 4.45 Leper la Camera bassa del parlamento bielorusso si sono concluse. L'alle urne, riporta la Tass, è stata del 73,09%. Il presidente della commissione elettorale, Igor Karpenko, in una conferenza stampa ha nominato i candidati vincitori in tutti i 110distretti e ha affermato che, secondo i risultati preliminari,sono stati formati tutti i 1.284 consigli locali.Quasi 5.500 seggi sono stati aperti inper quello che è stato il primo giorno elettorale unificato nella storia del Paese.

