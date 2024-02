Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Eitan , il bimbo sopravvissuto nella tragedia del Mottarone , non sarà parte civile nel processo in corso a ... (dayitalianews)

Il bambino di nove anni è l’unico sopravvissuto al disastro del 23 maggio del 2021 in cui perse il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni (ilgiornale)

Eitan risarcito con 3 milioni di euro per la tragedia del Mottarone: sulla funivia aveva perso la sua famiglia: Tragedia del Mottarone: il piccolo Eitan, sopravvissuto al dramma dello schianto della funivia, avrà un maxi risarcimento di oltre 3 milioni di euro ...notizie.virgilio

Eitan, tre milioni di euro di risarcimento al bimbo di 9 anni: è l'unico sopravvissuto alla strage del Mottarone: Con un risarcimento complessivo che supera i tre milioni di euro Eitan Biran, il bambino di nove anni unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone, esce di scena dal processo per lo ...quotidianodipuglia