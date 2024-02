Egan Bernal sta rientrando nel primo gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Chiudere una breve corsa a tappe di quattro frazioni, per quanto dure e complicate, a oltre due minuti dalpotrebbe essere un risultato non del tutto soddisfacente, nonostante il terzo posto finale. Non perperò. E non tanto perché sul gradino più alto del podio c’è finito Jonas Vingegaard, che ha vinto gli ultimi due Tour de France ed è il più forte interprete delle corse a tappe del ciclismo di questi anni. E nemmeno perché il secondo è Lenny Martinez, uno dei più forti e promettenti giovani scalatori, e dista appena sedici secondi. Soprattutto perché tre delle quattro tappe del O Gran Camiño sono state corse con il maltempo e per uno che ha rischiato di non essere più instare con i primi non era scontato e ancora meno lo era con pioggia e freddo. Forse non c’era corsa a tappe ...