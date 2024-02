Edison avvia esclusiva con Snam per cedere E Stoccaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024)hannoto trattative inper la cessione del 100% dia quest'ultima. L'- si legge in una nota - segue il processo competitivoto lo scorso ottobre daper la valorizzazione della controllata.conta 3 tre impianti didi gas naturale a Cellino (Teramo), Collalto (Treviso) e San Potito e Cotignola (Ravenna), per una capacità complessiva di circa 1 miliardo di metri cubi l'anno.

