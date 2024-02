Ecco il quartiere dei più fragili. Nuova Rsa e bosco urbano in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Palazzine ecasa di riposo, in viale Kennedy a Concorezzo prende forma ildeial centro per anni di un braccio di ferro tra maggioranza e opposizione. Favorevoli e contrari. La Rondine, in minoranza, ha sempre puntato l’indice sulla lottizzazione denunciando "la cementificazione dell’area", il duello in aula sul punto è stato aspro in passato. Accuse respinte dal sindaco Mauro Capitanio che adesso ricorda "i volumi ridotti di più del 50% rispetto alle previsioni originarie del 2004 che contemplavano edificazioni per 98mila metri, oggi fermi a 40mila". Sempre troppi per il centrosinistra che rinfaccia le promesse elettorali "di consumo di suolo zero". Polemica a parte, il futuro della zona fra via 4 novembre e via Agrate, come deciso in Consiglio nel 2022, prevede "lo sviluppo di un rione innovativo con ...