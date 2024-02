“Ecco cosa faccio ora” Massimo Bossetti | come vive in carcere | “E spero ancora”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 13 anni fa il ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio. Il 26 novembre del 2010 la 13enne scomparve da Brembate di Sopra (Bergamo). La ragazzina era uscita di casa per portare uno stereo nella palestra che frequentava. Secondo alcuni testimoni Yara uscì dalla palestra, poi però di lei si son perse le tracce. Fino al 26 febbraio quando il suo corpo senza vita fu ritrovato in un campo di Chignolo d’Isola.fu condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ma si è sempre proclamato innocente. L’uomo che trovò il corpo della 13enne, un appassionato di aeroplanini telecomandati giunto sul campo per provare un modellino, ha rivelato che mentre attendeva le forze dell’ordine c’era un uomo che lo fissava. Per circa 15 minuti un uomo sui 50-55 anni con “una giacchetta da ...