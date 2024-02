Eccellenza Masi Torello torna alla vittoria | decisiva la doppietta di Cazzadore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)t.voghiera 2 savignanese 0T. VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi (85’ Chiossi), Maione (79’ Bonenti), Medi,(76’ Quarella), Grimandi (60’ Fregnani), Vanzini (82’ Salonia). All. Ricci. A disp. Battara, Righetti, Toffano, Nappi. SAVIGNANESE: Amatori, Zoffoli, Mazza, Possenti (67’ Maroncelli), Carrettucci, Mazzavillani (46’ Ariyo), Mazzarini, Tola, Masciullo, Rizzitelli, Vitalino (46’ Pagliarani; 71’ Di Gilio). All. Montanari. A disp. Fusconi, Baroni, Forti, Toni, Pellegrini. Arbitro: Chindamo da Como. Reti: 22’(rig.), 38’. Ammoniti: 21’ Carrettucci, 36’ Masciullo, 43’ Rizzitelli, 82’ Molossi. Èto, conquistando tre preziosissimi punti per la classifica, il ...