E-TALISM in occasione della Fashion Week lancia la nuova collezione “Reborn” fw24 25

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “” è il titolouomo e donna per Autunno – Inverno 24/25 di E-. La, fortevisione del perseguire uno stile autentico, riconoscibile, impeccabile che è nel DNA del brand, enfatizza il concetto di rinascita personale, esattamente come una fenice che emerge, più forte, dalle proprie ceneri. I tessuti dalla mano morbida e calda sono selezionati per creare un'esperienza tattile che trasmette un senso di protezione, capaci di avvolgere chi indossa i capi, per una naturale sensazione di benessere. La scelta delle forme e volumi vogliono trasmettere un senso di impenetrabilità; l'uso di pannelli, sovrapposizioni e chiusure a doppio petto contribuiscono ad evocare la forza. ...