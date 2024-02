E’ nata la nuova Betadue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Oggi è il primo giorno ”ufficiale” di lavoro della. Cooperativa sociale che si occupa di “inserimenti lavorativi di qualità puntando al benessere delle comunità all’interno delle quali opera”. A Firenze sono stati eletti gli organismi dirigenti di quella che è oggi una delle maggiori cooperative sociali della Toscana con 446 soci che operano in molti settori: ambiente, verde, servizi avanzati, ristorazione, mense, comunicazione, pulizie, …. Due le matrici:di Arezzo e Samarcanda di Firenze. La fusione non è stata certo a freddo: il percorso era iniziato il 9 ottobre 2020. In oltre 3 anni sono stati condivisi l’organizzazione interna, gli investimenti e le scelte strategiche, create nuove società e imprese sociali come Beetoobee (2021) e Risorse (2022). Dalla metà 2021 sono ...