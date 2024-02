È morto Kenneth Mitchell | star di Star Trek e Captain Marvel

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel 2019 aè stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), nota anche come morbo di Lou Gehrig. Una malattia di cui il diretto interessato ha parlato solo nel 2020 in un’intervista rilasciata a People. Negli ultimi anniè stato costretto a muoversi con l’utilizzo di una sedia a rotelle. “Con grande dolore annunciamo la scomparsa diAlexander, amato padre, marito, fratello, zio, figlio e caro amico”, ha scritto la famiglia dell’attore sui social network, per poi aggiungere: “Per cinque anni e mezzo, Ken ha affrontato una serie di terribili sfide a causa della Sla. E nel modo più autentico di Ken, è riuscito a superare ognuna di esse con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento. Ha vissuto secondo il principio che ...

