È morto Kenneth Mitchell | attore di Star Trek e Ghost Whisperer Aveva 49 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 febbraio 2024), famoso a Hollywood per aver interpretato diversi personaggi in: Discovery, oltre che Eric Green in Jericho, Sam Lucas in-Presenze e Joshua Dodd in Nancy Drew, è deceduto a causa di complicanze relative alla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come morbo di Lou Gehrig. Ad annunciare la morte dell’49enne è stata la famiglia, che ha rilasciato un comunicato via social, su X (ex Twitter) e su Instagram. “Per cinquee mezzo Ken ha affrontato una serie di terribili sfide a causa della Sla”, hanno scritto i famigliari nel post. “Ken è riuscito a superare ognuna di esse con grazia e impegno, per vivere una vita piena e gioiosa in ogni momento. Ha vissuto secondo il principio che ogni giorno ...