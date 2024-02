È morto Jacob Rothschild | banchiere “eretico” Quando disse | “Fa bene chi protesta contro l’alta finanza”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il, filantropo e investitore britannico, della nota dinastia di banchieri, èall’età di 87 anni. Lo ha riferito la sua famiglia questo lunedì, senza fornire indicazioni sulle cause della morte. “Nostro padre,, era una presenza imponente nella vita di molte persone, un finanziere magnificamente dotato, un alfiere delle arti e della cultura, un devoto funzionario pubblico, un appassionato sostenitore delle cause dificenza in Israele e nella cultura ebraica, un ambientalista entusiasta e un caro amico, padre e nonno”, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa Associated Press. La famiglia riferisce nella nota chesarà sepolto “secondo l’usanza ebraica con una ...