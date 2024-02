È morto Ernesto Assante | storica firma di Repubblica

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Èa Romadi, punto di riferimento del giornalismo musicale italiano. Aveva compiuto da poco, il 12 febbraio, 66 anni. Lo annuncia il sito del quotidiano. Nato a Napoli nel 1958, dopo la collaborazione con il manifesto ha iniziato a scrivere per, dove è stato inviato fino al 2021 e responsabile dei supplementi Musica, Computer Valley e Computer, Internet e Altro. Ha diretto McLink e Kataweb. In tv è stato consulente e autore di numerosi programmi, compreso Sanremo.

