E' morto Aaron Bushnell | il miltare che si è dato fuoco davanti all' ambasciata di Israele a Washington

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un militare,, 25 anni, che secondo i media sarebbe un membro dell’aviazione militare americana, èdopo essersiin segno di protestaall’di. Quando sono arrivati i vigili del, le fiamme erano state già spente dai membri dei Servizi di sicurezza americani. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi,...

