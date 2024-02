È fatta male Politica agricola comune | l' attacco di Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) «Quando uno si accorge di un errore può cambiare strada: la Pac è stata scritta, è». Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco, commentando la(Pac) in un punto stampa di fronte al Parlamento europeo a margine delle proteste di agricoltori in corso a Bruxelles. «Nel nostro documento, che viene prima delle proposte della Commissione, noi abbiamo chiesto una revisione ma una revisione che dev'essere rapida e che deve farci capire in che senso va», ha aggiunto, «Noi chiediamo di sviluppare la produzione come elemento centrale, garantire il reddito delle imprese agricole, perché senza reddito anche la passione non è sufficiente per ...