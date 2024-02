Dybala trascina la Roma con una tripletta | ora i giallorossi sono a +7 sul Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Termina 3-2 trae Torino.di, per i granata gol di Zapata e autugol di Huijsen. Inizia subito forte la squadra giallorossa, che al 10? colpisce un palo con Kristensen. Il Toro è poi costretto ad effettuare già il primo cambio; Lovato si fa male e al suo posto entra Sazonov. E’ il difensore subentrato a fare un fallo in area al 40? su Azmoun, che dà allaun calcio di rigore, trasformato da Paulo. Pochissimi minuti dopo è Zapata a riportare il risultato in parità con una frustata di testa. Il primo tempo termina 1-1. Nel secondo tempo arriva la seconda rete della Joya argentina: al 57? si inventa un gol da 25 metri nell’angolino lontano. Laarriva al 69?, con un veloce fraseggio con Romelu Lukaku, appena entrato. All’ 88? il Torino accorcia le ...