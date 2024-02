Dybala sul suo futuro | «Addio? No | voglio vincere con la Roma»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Paulo, attaccante della, autore di una grandissima tripletta contro il Torino stasera. Ecco le parole Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dallacon il Torino, ha parlato: autore di una tripletta straordinaria. PORTARSI A CASA IL PALLONE – Tanto , era un po’ che lo volevo questo pallone. L’ho voluto contro il Cagliari, poi il mister mi ha tolto prima. Oggi non l’ho cercato cosi tanto ma è venuto e sono contento perché è servito per– Io quando sono arrivato ho detto che mi sembrava aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quello che succederà non lo so, mi sto godendo ogni momento con la squadra e con i compagni perché sono meravigliosi

