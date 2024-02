Dybala fa la Joya | la Roma batte il Torino 3-2 | De Rossi a -4 dal Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cinque su sei in Serie A, oltre al passaggio del turno contro il Feyenoord in Europa League. Laha perso solo contro l’Inter capolista da quando Daniele Desiede sulla panchina giallorossa e oggi tra le mura amiche supera anche l’esame, che non aveva mai perso in trasferta nel 2024 e che oggi esce sconfitto per 3-2. Decisiva è la prima tripletta giallorossa di Paulo, che sale a undici reti in campionato e trascina laa -4 dalquarto in classifica. Davanti agli oltre 60.000 spettatori dell’Olimpico, Derispolvera la difesa a tre e Chris Smalling, in campo da titolare con Ndicka e Mancini, davanti a Svilar, l’eroe dei rigori in Europa League contro il Feyenoord. Discorso diverso per Juric, che non recupera Buongiorno e ...