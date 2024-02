Dune - Parte due | Austin Butler | Usare il metodo di Elvis per il mio villain sarebbe stato malsano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'interprete di Feyd-Rautha Harkonnen ha dichiarato di non aver utilizzato lo stesso approccio al personaggio del film di Baz Luhrmann.è una delle new entry maggiormente attese nel secondo film del franchisedi Denis Villeneuve, nel ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen. La star diè stata intervistata dal Los Angeles Times e ha approfondito il proprio approccio al, decisamente differente rispetto a quello avuto per il protagonista nel film di Baz Luhrmann. "In passato, con, ho sicuramente approfondito il vivere in quel mondo per tre anni e quella è stata l'unica cosa a cui pensavo giorno e notte. Con Feyd sapevo chepoco salutare per la mia famiglia e per i miei amici" …