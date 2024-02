(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’allenatrice Fabrizia Malatesti ha festeggiato un oro e un argento ai Campionati Italiani Master di Ancona Le più recenti soddisfazioni sono arrivate dal Campionato Toscano di Salti di Firenze dove la società aretina ha gareggiato in più categorie e diverse specialità, riuscendo a festeggiare due ori e un argento che hanno confermato la preparazione e la competitività del proprio settore giovanile. Una doppia medaglia è arrivata nel triplo tra i Cadetti con Filippo Misuri del 2009 che si è laureato campione regionale con un salto di 12.48 metri e con la sua coetanea Gemma Fabbriciani che è salita sul secondo gradino del podio con 10.55 metri. Mattia FalcianiNel salto in lungo della categoria Ragazzi è invece sceso in pista Mattia Falciani che, con una prestazione di 4.94 metri, si è piazzato terzo nella classifica generale ma è risultato il migliore tra i 2012 e ha dunque ...

La fase ad orologio è iniziata con due vittorie per l’AgriBertocchi Orzinuovi . E il significato va al di là dei quattro punti conquistati. Il successo nel ... (sport.quotidiano)

Mattarella li ha nominati commen dato ri della Repubblica per aver fon dato 38 anni fa una scuola di pallone Arci nel quartiere delle Vele a Napoli: 75 e 71 ... (napoli.repubblica)

Arezzo , 26 febbraio 2024 – Due nuovi titoli regionali per l’Alga Atletica Arezzo . Le più recenti soddisfazioni sono arrivate dal Campionato Toscano di Salti ... (lanazione)

Partono i lavori nell'auditorium di San Romano: nuovi impianti elettrici, meccanici e nuovi allestimenti: La nuova rampa, necessaria al superamento delle barriere architettoniche ... Per quanto riguarda la climatizzazione è in programma l'installazione di due pompe di calore per gli impianti dell'aula ...lagazzettadilucca

L'ovetto elettrico ora si guida dai 14 anni: Debutta la versione "leggera" della Microcar, omologata L6e. Proposta con due tagli di batterie, arriva fino a 180 km di autonomia ...quattroruote

La Bella e la Bestia al Teatro Al Massimo: il musical per tutta la famiglia: Dopo il successo di pubblico ottenuto nelle scorse due stagioni teatrali, torna in scena lo spettacolo La Leggenda di Belle e la Bestia che, a partire dal 27 ottobre 2023, è partito per una nuova ...palermotoday