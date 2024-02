Due defibrillatori in memoria del volontario nervianese Alberto Barlocco

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nerviano (Milano), 26 febbraio 2024 - Dueindi, scomparso a gennaio. “In poco più di 24 ore abbiamo raggiunto la cifra necessaria ad acquistare i dueda donare al Comune di Nerviano” hanno spiegato gli organizzatori. Sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti oltre 4mila euro in due giorni nell'ambito dell'iniziativa benefica indinelle ambulanze nel comune del milanese, scomparso a 31 anni lo scorso 16 gennaio. “Il comune - scrivono gli organizzatori - si è reso disponibile a ricevere la nostra donazione che servirà ad acquistare i dueper completare le colonnine già predisposte dall'amministrazione. ...

Stavano rubando defibrillatori lungo la linea C della Metro politana a Roma e credevano probabilmente di farla franca, magari pensavano che nessuno se ne ... (ilcorrieredellacitta)

CRONACA DI Roma – I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma , hanno arrestato in flagranza due cittadini ... (romadailynews)

Il defibrillatore arriva dal cielo con il drone del 118: il drone che ha portato un defibrillatore in uno scenario simulato di arresto cardiaco improvviso. La simulazione si è svolta nel molo di Sant'Eligio, con la partecipazione di un testimone che, sotto ...adnkronos

Emergenza sanitaria. Il defibrillatore arriva in volo, primo test per il drone del progetto sperimentale Seuam del Sis118: Simulato a Taranto un arresto cardiaco improvviso, in cui si è sperimentato l’invio sulla scena di un defibrillatore portato da un drone. “Abbattere drasticamente i tempi del soccorso, assicurando ...quotidianosanita

