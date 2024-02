Drusilla Foer ricoverata in ospedale “caccia” i suoi familiari – Video

L'artista ricoverata per una polmonite bilaterale ferma il tour ma non il sorriso. Ai parenti in un video dice: "Andate via, uccellacci del ... (fanpage)

Drusilla Foer ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. Alterego di Gianluca Gori, la notizia è stata comunicata dalla diretta interessata in modo ... (tvpertutti)

Drusilla Foer in ospedale: «Ho una polmonite bilaterale»: Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. Lo rende noto la stessa artista fiorentina in un video ironico pubblicato sui suoi profili social. Nel ...unionesarda

Drusilla Foer in ospedale per una…": Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, è ricoverato per una polmonite bilaterale a causa della quale ha dovuto cancellare e rimandare alcuni suoi spettacoli in giro per l’Italia, come Venere Nemica al ...informazione

Drusilla Foer, ironia d’artista per annunciare il ricovero. “Ci rivediamo presto”: Ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori. A renderlo noto è la stessa artista fiorentina in un video ironico pubblicato sui suoi profili social nel ...repubblica