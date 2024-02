Drusilla Foer ricoverata | il video dall’ospedale | “Ci rivediamo presto”

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha condiviso su Instagram undal letto d’ospedale. Un evento che certamente ha messo in allarme i fan dell’artista che, con il suo inconfondibile piglio ironico, ha saputo rassicurarli nonostante il problema di salute che ha richiesto il ricovero non sia da sottovalutare e l’abbia costretta a rimandare le prossime date della tournée teatrale Venere Nemica., l’ironicoNon si smentisce proprio maiche, per comunicare ai fan gli aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute, ha deciso di condividere su Instagram unironico e decisamente divertente. Il sorriso è la migliore arma per combattere la paura e lalo sa bene, ...

Drusilla Foer è stata ricoverata in ospedale e sono saltati i suoi impegni al teatro. come sta l’attrice ? Drusilla Foer ricoverata . Momenti di apprensione ... (361magazine)

(Adnkronos) – Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale . Lo comunica la stessa Drusilla , al secolo Gianluca Gori, attraverso un ... (periodicodaily)

L'annuncio in un video ironico: "Testamento? Ma voi siete pazzi! Mi sto curando" Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale . Lo ... (sbircialanotizia)

Drusilla Foer ricoverata per una polmonite bilaterale, il video dall'ospedale ai fan: «Mi sto curando»: Drusilla Foer si trova attualmente ricoverata in ospedale. È lei stessa ad annunciarlo tramite un video postato su Instagram, nel quale inquadra amici e parenti che le sono venuti a ...quotidianodipuglia

Drusilla Foer ricoverata, ore d’ansia per i fan. Ma lei non perde l’ironia: “Uccellacci del malaugurio”: Gianluca Gori, interprete dell’iconico personaggio en travesti, è in ospedale a causa di una polmonite bilaterale. Ecco come sta ...libero

Annullato lo spettacolo di Pesaro, Drusilla Foer in ospedale per una polmonite: «Via, uccellacci del malaugurio»: Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, è in ospedale. Dove esibirsi sul palco del Teatro Rossini di Pesaro dal 22 al 25 febbraio ma le date sono state annullate. E' stata la stessa artista a ...corriereadriatico