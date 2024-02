Drusilla Foer ricoverata | come sta l’attrice Video

(Di lunedì 26 febbraio 2024)è statain ospedale e sono saltati i suoi impegni al teatro.sta. Momenti di apprensione per, nome d’arte dell’attore Gianluca Gori, che in queste ore è finita in ospedale a causa di una polmonite bilaterale, cosìha svelato lei stessa dal suo profilo Instagram. Nonostante il problema di salute, dal suo profilo social, è apparsa insieme ai suoi familiari e ha fatto dell’ironia, rassicurando i fan. Molto impegnata, non solo in tv, ma soprattutto in teatro, ha dovuto momentaneamente dire addio ai suoi spettacoli in giro per l’Italia. Uno, ad esempio, era quello del 28 febbraio al teatro Galli di Rimini con Venere ...

