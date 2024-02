Drusilla Foer in ospedale | le sue condizioni | come sta e cos' è successo

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ricoverata inper una polmonite bilaterale. Alterego di Gianluca Gori, la notizia è stata comunicata dalla diretta interessata in modo ironico sui suoi profili social, mentre ai piedi del letto si trovavano i suoi familiari che le davano vari consigli, dal muoversi lentamente al riposarsi e indossare la vestaglia. Tuttavia,, interdetta, ha risposto con un commento deciso: "Ma che dite? Ma voi siete pazzi, ma andatevene, uccellacci del malaugurio. Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, però mi sto curando. Andatevene" A corredo del filmato, ha scritto: "Ci rivediamo presto". Le date dello spettacolo Venere Nemica, che l'artista avrebbe dovuto tenere in varie città italiane, sono state chiaramente rinviate a causa della sua condizione di salute. Rimandate, dunque, quelle ...

