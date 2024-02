Dramma sulla neve | valanga travolge sciatori | almeno 4 morti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Mont-Dore, 26 febbraio 2024 –quattrosonodopo essere stati travolti da unanel centro della Francia, sul massiccio del Sancy, a Mont-Dore. Lo riporta l’emittente Bfmtv citando fonti della gendarmeria che confermano quanto riferito da La Montagne.duerisultano ancora dispersi, ha riferito il sito di informazione. Le vittime sarebbero membri del Club alpino francese (Caf) di Vichy. Al momento dellaerano accompagnati da una guida durante un’escursione di sci alpinismo. La guida alpina è tra le persone decedute. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

