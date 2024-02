Dramma per una palermitana in carrozzina che cade per una buca sul marciapiede | in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tragedia sfiorata ieri mattina a Palermo, dove una giovane di 27 anni su sedia a rotelle è rimasta vittima di una caduta a causa delle condizioni disastrose di strade e marciapiedi nel capoluogo siciliano. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 in via Serradifalco, quando la ragazza, affetta da disabilità motorie, è uscita di casa per una passeggiata domenicale. Improvvisamente una delle ruote della suasi è incastrata in una profondasul, facendola rovinare violentemente sull’asfalto. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso, i medici le hanno diagnosticato un trauma facciale con frattura del setto nasale e diverse ferite sul volto, che hanno reso necessario il ricovero in osservazione. Ma oltre ai traumi fisici, la giovane ha riportato anche un forte trauma psicologico, come racconta un’amica: “Ha paura ...