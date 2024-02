Doveva vincere lei Clerici pazza per Bertè | cosa fa in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Loredanaa San Marino”: Antonella, in onda su Rai1, ha stupito tutti. Ed è andata in onda con una maglia-omaggio alla grande, unica,(tra l'altro la ritrova il venerdi sera a The voice senior). “Io sono del clan W Loredana! Grandissima, veramente”, dice la. “Loredana sta avendo un grande successo dopo Sanremo”. Lasognava per lal'Eurovision Song Contest dopo il successo sanremese con il brano “”. “Chiamiamola così, bocciatura, perché è arrivata seconda a "Una voce per San Marino". Non capisco perché sia andata così, era la migliore! Sei la migliore, Loredana, meritavi tu la vittoria e il posto all'Eurovision Song Contest in Svezia!”, ...