(Di lunedì 26 febbraio 2024) È tipico del Monza non fermarsi all’apparenza, che da sabato è il risultato di Salerno e la conseguente classifica. È tipico, da quando è cominciata la missione brianzola di Silvio Berlusconi e Adriano, dare una nota romantica a tutto. L’esultanza per un gol di Maldini dell’amministratore delegato in tribuna è la prima nota dolce dell’Arechi: il 30 marzo saranno 16 anni dall’ultimo gol dicon il Milan, a San Siro in un Milan-Atalanta.ha toccato le corde dei sentimenti die con lui Matteo Pessina: il primo nato a Milano, il capitano a Monza, ed entrambi hanno intrecciato le loro carriere con i colori biancorossoneri. I luoghi del cuore, di vita e di calcio, di un dirigente che continua a emozionarsi di fronte allo spirito della squadra della sua città in un sabato speciale. "Lo ...

Brescia – sentenza ribaltata in appello per la morte di Roberta Repetto, la 40enne deceduta dopo un tumore che, all'epoca, venne curato con tisane ed erbe da ... (ilgiorno)

Dopo Paolo ecco Daniel. La dinastia cresce al seguito di Galliani: L’esultanza per un gol di Maldini dell’amministratore delegato in tribuna è la prima nota dolce dell’Arechi: il 30 marzo saranno 16 anni dall’ultimo gol di Paolo con il Milan, a San Siro in un ...ilgiorno

Il Pd si muove, l’ora degli appelli. Gruppo di iscritti: "Serve una scossa per ridarci un gruppo dirigente": Giornate di grandi movimenti, non sempre facilmente interpretabili, in casa Pd, Dopo il commissariamento dell’Unione comunale. In attesa dell’incontro con gli iscritti di venerdì fissato dal commissar ...lanazione

Risultati Elezioni Regionali Sardegna 2024/ Diretta spoglio eletti, exit poll, affluenza: Truzzu vs. Todde: Dopo l’intensa giornata di votazioni ieri per le Elezioni ... per conoscere dunque il nuovo Presidente tra Renato Soru, Alessandra Todde, Paolo Truzzu e Lucia Chessa, la speranza è che si possa avere ...ilsussidiario