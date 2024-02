Dopo Laura se n’è andato anche il piccolo Andrea Giorni di speranza | poi lo shock | tragedia infinita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pistoia, 26 febbraio 2024 –ha vissuto pochissimi, curato con tutte le attenzioni dallo staff sanitario dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e coccolato con tutto l’amore del mondo dal padre Antonio, ma ieri ha dovuto arrendersi. È morto fra le braccia del babbo, che in una sola settimana si è visto portare via l’amore della vita, la compagnaPorta, e il loro attesissimo e già amatissimo bambino. Ilera nato una settimana fa con un cesareo d’urgenzache la sua mamma, 37 anni, all’ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore improvviso nella casa di Pistoia ed è poi morta, nonostante i tentativi dei medici dell’emergenza-urgenza per salvarla e per permetterela nascita delcon il cesareo. ...