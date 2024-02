Dopo i commenti social sul viso “gonfio” | Amy Schumer rivela “Ho la sindrome di Cushing”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’attrice di Life & Beth, Amy, 42 anni, hato la sua diagnosi didinell’edizione di venerdì della newsletter News Not Noise di Jessica Yellin. Amyhato la sua diagnosiuna valanga didi utentiche sottolineavano come il suoapparisse più “” e “paffuto”. L’attrice ha criticato gli utenti “fissati” con il suo fisico, durante il press tour per la seconda stagione della sua serie Life & Beth. L’attrice ha raccontato a Jessica Yellin che si sente “rinata”la diagnosi, che fortunatamente è la meno grave tra tutti i tipi didi. “Mentre mi occupavo del ...

Mara Venier ha disattiva to la possibilità di commentare gli ultimi post pubblicati su Instagram dopo le critiche ricevute in seguito alla lettura a Domenica ... (fanpage)

Premier Padel raddoppia in tivù: sarà anche su SuperTennis: Dopo Sky, ecco SuperTennis. La stagione 2024 del circuito Premier Padel è finalmente al via - si comincia questa settimana in Arabia Saudita col P1 di Riyadh - e la copertura del padel internazionale ...gazzetta

Ecco cosa è emerso da un recente studio condotto in Corea del Sud sull'età ideale per smettere di fumare senza gravi conseguenze: Ecco cosa è emerso da un recente studio condotto su quasi 3 milioni di persone in Corea del Sud sull'età ideale per smettere di fumare senza gravi conseguenze.gazzetta

The Last of Us, Nick Offerman contro i commenti omofobi: 'È una storia d'amore, str**zi': ha infatti attirato una serie di commenti di matrice chiaramente omofoba immediatamente condannati dal cast. Ad affrontare una volta per tutte l'argomento è stato proprio Nick Offerman, che Dopo aver ...serial.everyeye