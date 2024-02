DOP Economy 4 0 | la tecnologia al servizio della tracciabilità

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La diffusione delle tecnologie 4.0 e la loro integrazione negli ambienti di consumo fa emergere nuove formule di interazione tra impresa e consumatori. Gli acquisti online crescono del 14% nel 2022 e raggiungono i 45,9 miliardi di euro, con incrementi rilevanti per il comparto del food & grocery (+17%) (Osservatorio eCommerce B2C, Politecnico di Milano 2022). Le tante innovazioni che stanno coinvolgendo il comparto delle DOP, mostrano come nell’era dell’Internet of Everywhere la competitività delle produzioni di qualità deve essere approcciata con prospettive nuove, che tengano in considerazione il potere dei dati e degli algoritmi e le nuove formule del valore. La competitività delle produzioni DOP di qualità deve essere approcciata con prospettive nuove Le IG (Indicazione Geografica) rappresentano una componente strategica dell’agroalimentare italiano, capace di promuovere ...