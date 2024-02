Donne colpite dal tumore al seno | riaperto l’ambulatorio di agopuntura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 26 febbraio 2024 – Dopo la chiusura che tante proteste aveva sollevato,didel Bellaria, dedicato alleconal, è stato. Sono almeno tremila le pazienti seguite dall’Oncologia medica dell’Ausl e in circa 800 chiedono di poter usufruire del trattamento per attenuare i dolori alle ossa, alle articolazioni e riacquistare il sonno. Una terapia che non è inserita nei Lea, i livelli essenziali di assistenza, quindi ha bisogno di finanziamenti extra. Infatti la riapertura delè stato possibile grazie al sostegno di Komen Italia e al finanziamento di Fondazione del Monte (20.000 euro). Presentazione della riapertura delcon medici e autorità, ieri al Bellaria Sotto, da ...