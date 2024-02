Don Nicolini morto a Bologna | il ricordo di Prodi | “Al servizio dei poveri” Lepore | “Grande dolore”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – La morte di don Giovanni, monaco della comunità delle famiglie della Visitazione ed ex direttore della Caritas di, da sempre vicino aie agli ultimi, ha provocato molta commozione nella comunità bolognese. Donaveva 83 anni ed è stato a lungo vicario per la carità nell’arcidiocesi del capoluogo emiliano. I funerali si terranno mercoledì 28 febbraio alle 15.30 in Cattedrale a: “Era aldei più” "Esprimo profondoper la scomparsa di don Giovannidi cui sono stato amico fin dai tempi degli studi a Milano – scrive in una nota l’ex premier Romano-. Figlio spirituale di don ...