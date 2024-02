Dl Pnrr in 48 articoli | da lavoro ad alloggi universitari

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, ma anche, incentivi per Transizione 5.0, "dematerializzazione documentale" delle pubbliche amministrazioni, reclutamento di magistrati ordinari, sanità digitale. E' un pacchetto estremamente ricco quello contenuto nel decretoche il governo si appresta a varare, probabilmente già nel Consiglio dei ministri di oggi. La bozza del provvedimento, che si configura già come un dl omnibus, conta ben 48tra i quali anche un capitoloche comprende misure per la prevenzione e il contrasto delirregolare.

Tagliati 9 miliardi ai progetti nazionali per far ripartire il Pnrr. Cosa c’è nel decreto: I progetti salvati (e quelli ancora “appesi”) A valle della revisione dal Pnrr sono stati cancellati circa 13 miliardi di investimenti: dieci solo quelli che fanno riferimento ai Comuni. Nell’articolo ...repubblica

Recanati: invito alla responsabilità da parte dei gruppi Vivere Recanati e Uniti per Antonio Bravi: Mettere in crisi il sindaco che prendeva una direzione diversa avrebbe significato interrompere la legislatura e mettere a rischio il post covid e sopratutto il Pnrr, con fondi da intercettare e ...viverecivitanova

Sanità, De Palma (N. Up): “Senza infermieri è tutto a rischio”: L’investimento per l’Assistenza Domiciliare cresce di 250 milioni per coprire 842.000 over 65 entro giugno 2026. La Telemedicina riceve un aumento di 500 milioni, portando il totale assistiti a ...livesicilia