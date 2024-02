Dividetevi il merd***e | Luciana Littizzetto esplode in studio da Fazio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unaecologista quella che, nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, ha scritto la consueta letterina di fine intervento, praticamente un monologo sull'inquinamento dell'aria di Milano e del nord-Italia. Queste le parole della comica, rivolte ai sindaci: "Se lavorate insieme, sindaci della Pianura Padana, in una grosse koalision, il merdone che si scatenerà con le nuove regole almeno ve lo dividerete tra tutti. Cercate meno consenso e fate più azioni di senso. Siate più intelligenti di noi. E soprattutto sappiate, cari sindaci padani, che qualsiasi strada prenderete per migliorare le cose perderete voti e consenso. Chiudete il centro? Si incazzeranno i commercianti. Chiudete le tangenziali? Si incazzeranno i pendolari che non potranno arrivare in centro. Aumentate il trasporto pubblico? I taxi saranno sul piede di guerra. ...