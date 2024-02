Direttrice del dipartimento Libri e Manoscritti di Il Ponte Casa d’Aste di Milano L' ultima super acquisizione? Il rinascimentale Codice Santini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Stefania Pandakovic, 39 anni, milanese, èdeldi Ildi. Ha studiato Storia dell’Arte all’Università Statale di, alla Ca’ Foscari di Venezia e alla Complutense di Madrid. Nel 2008 si è trasferita a Londra dove ha lavorato prima per Sotheby’s e poi da Christie’s. Qui ha avuto come mentore Meg Ford, l’esperta diantichi più influente al mondo. È tornata in Italia a fine 2016, delusa dalla Brexit. Vive acon il marito e i due figli, Rebecca e Raphael. ...