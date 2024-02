Diffidati Fiorentina-Lazio | biancocelesti a rischio squalifica in vista del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Idi, ecco chi sono iindel. Un solo giocatore tra le fila dei ragazzi di Sarri salterà la partita contro i rossoneri qualora dovesse essere ammonito al Franchi di Firenze: si tratta di Luca Pellegrini, che in caso di cartellino giallo verrà fermato dal giudice sportivo per un turno essendo tra i giocatori in diffida. Dunque massima attenzione per il terzino, se scenderà in campo: con un'ammonizione, nientela settimana dopo.