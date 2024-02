Di nascosto da Harry Che potrebbe spifferare tutto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nei suoi appartamenti a Sandringham, tra una passeggiata nel parco antistante e qualche ora passata alla scrivania, tra le carte governative che insiste a smistare quotidianamente, re Carlo III continua il suo periodo di riposo forzato. Ma mentre continua le cure per il tumore che gli è stato diagnosticato il mese scorso, il monarca mette a punto anche un piano segreto con i suoi assistenti: quello per la sua eventuale successione. Re Carlo III, cosa accadrebbe se non potesse più governare? Le ipotesi in campo ...