Devono partecipare alla difesa del Paese Gli ex ufficiali contro gli ultra-ortodossi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gli studiosi della Torah sono esentati dal prestare servizio nelle Idf, ma cresce il malcontento di una parte della popolazione israeliana verso i cosiddetti Haredi, visti come approfittatori dei privilegi derivanti dalla cittadinanza ebraica

"Devono partecipare alla difesa del Paese". La protesta degli ex ufficiali contro gli ultra-ortodossi: “Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e tutti Devono partecipare agli sforzi per salvare e difendere il nostro Paese”, ha dichiarato Tamir Pardo, in passato capo dei servizi segreti. “Ma ...ilgiornale