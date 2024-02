Devi chiedermi scusa A Pressing la situazione degenera | rissa Ordine-Cesari | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Fa litigare anche Francoe Grazianoil fallo da rigore fischiato in Milan-Atalanta che ha regalato il pareggio ai nerazzurri a San Siro. Una decisione, quella dell'arbitro Orsato dopo un consulto con il Var, assai contestata dal mister rossonero Stefano Pioli. Dell'episodio si è parlato molto anche in tv, come a, il programma di Italia 1. Trasono volati gli stracci, commentando l'operato dell'arbitro Orsato. Per il giornalista il giallo estratto per proteste di Leao, nel finale di primo tempo, è stato esagerato: “Stasera (domenica sera, ndr) era fuori sintonia — ha dettodi Orsato — E aggiungo: quel rigore lì, Orsato se non viene richiamato dal Var non lo dà nemmeno sotto tortura”.: ...